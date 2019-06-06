Портнов не стал продлевать вид на жительство в Австрии и перенес бизнес на Украину
Украинский юрист Андрей Портнов, последние пять лет проживавший и работавший в Австрии, обьявил о переносе своего юридического бизнеса на Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом Портнов заявил в своем телеграм-канале.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Друзья, сообщаю, что переношу юридический бизнес и всю свою международную деловую активность из Австрии в Украину. Не продлеваю свой австрийский вид на жительство и становлюсь налоговым резидентом Украины. Ну и всем советую так делать. Пришло такое время”, – написал он.
Портнов также выразил “спасибо прекрасной Австрии за доброе отношение, опыт и развитие”.
Юрист опубликовал скан-копию своего австрийского вида на жительство, который он решил не продлевать.
“Документ был, конечно, прекрасен, но нужно платить налоги в Украине”, – резюмировал он.
Напомним, ранее Портнов обращался с призывом ко всем незаконно преследовавшимся деятелям эпохи Януковича возвращаться в страну.
Также ПолитНавигатор сообщал, что киевский суд по иску Портнова арестовал недвижимость соратника Порогенко, экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко. А против самого Порошенко Портнов подал в ГБР четыре заявления о совершении преступлений и собирается довести их до конца.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.