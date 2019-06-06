Портнов не стал продлевать вид на жительство в Австрии и перенес бизнес на Украину

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов, последние пять лет проживавший и работавший в Австрии, обьявил о переносе своего юридического бизнеса на Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов заявил в своем телеграм-канале.

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“Друзья, сообщаю, что переношу юридический бизнес и всю свою международную деловую активность из Австрии в Украину. Не продлеваю свой австрийский вид на жительство и становлюсь налоговым резидентом Украины. Ну и всем советую так делать. Пришло такое время”, – написал он.

Портнов также выразил “спасибо прекрасной Австрии за доброе отношение, опыт и развитие”.

Юрист опубликовал скан-копию своего австрийского вида на жительство, который он решил не продлевать.

“Документ был, конечно, прекрасен, но нужно платить налоги в Украине”, – резюмировал он.

Напомним, ранее Портнов обращался с призывом ко всем незаконно преследовавшимся деятелям эпохи Януковича возвращаться в страну.

Также ПолитНавигатор сообщал, что киевский суд по иску Портнова арестовал недвижимость соратника Порогенко, экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко. А против самого Порошенко Портнов подал в ГБР четыре заявления о совершении преступлений и собирается довести их до конца.