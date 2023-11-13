«Потому что не Суворов»: Залужный потребовал себе армию солдат-роботов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный абсолютно неадекватно воспринимает реальность и грезит об армии роботов.

Об этом в эфире интернет-блога украинского политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я понял, о каком технологическом прорыве говорит Залужный, я был немножко шокирован. Я был о нём немножко другого мнения, думал он больше реалист и опирается на те ресурсы, которые у нас есть.

Если прочитать его повествование в «The Economist», там красной линией проходит «военно-технологическая новация, которая нам необходима». Он даже сравнивает её с изобретением пороха китайцами.

Он имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту, и говорит: «Владимир Александрович, нам нужны эти роботы». Он же пишет, что солдаты рано или поздно закончатся.

Вы представляете себе выражение лица Зеленского, когда он это услышал? Теперь вы понимаете природу их конфликта? Надо быть реалистом, а не витать в облаках и придумывать какие-то корабли, которые бороздят просторы Вселенной», – сказал Шевченко.