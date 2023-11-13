«Потому что не Суворов»: Залужный потребовал себе армию солдат-роботов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный абсолютно неадекватно воспринимает реальность и грезит об армии роботов.
Об этом в эфире интернет-блога украинского политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я понял, о каком технологическом прорыве говорит Залужный, я был немножко шокирован. Я был о нём немножко другого мнения, думал он больше реалист и опирается на те ресурсы, которые у нас есть.
Если прочитать его повествование в «The Economist», там красной линией проходит «военно-технологическая новация, которая нам необходима». Он даже сравнивает её с изобретением пороха китайцами.
Он имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту, и говорит: «Владимир Александрович, нам нужны эти роботы». Он же пишет, что солдаты рано или поздно закончатся.
Вы представляете себе выражение лица Зеленского, когда он это услышал? Теперь вы понимаете природу их конфликта? Надо быть реалистом, а не витать в облаках и придумывать какие-то корабли, которые бороздят просторы Вселенной», – сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что именно Валерий Залужный виноват в провале наступления ВСУ, и затребованные им F-16 ничего не изменят.
«Семь месяцев пиарить о контрнаступлении, и потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас, именно на те минные поля, в этот бетон – это гений полководческой мысли? Это Суворов, или что? Хватит делать себе мессий-идолов. Мы себе создаем кого-то, а потом не хотим даже признавать, что король голый.
Кто заставлял главнокомандующего бить в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Где отвлекающие, обманные манёвры? Мы ж думали, что он гениальный полководец.
А то придумал про самолёты F-16, что они всё сделают? Я в стратегической дальней авиации служил, и не понимаю – а что F-16 будет делать на фронте? Бить по окопам и танкам? Это истребитель, максимум, что он может – это уничтожать другие воздушные цели.
А где мы видим российские воздушные цели? Над Каспием будет сбивать Ту-160? Или штурмовики Су-24 будет сбивать? Тогда и нам нужны штурмовики. Я не понимаю, как они хотят с F-16 переломить ход войны», – подытожил депутат.
Спасибо!
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