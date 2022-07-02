Правосеки ждут нападения Японии на Курильские острова
Перед Украиной стоит задача истощить Россию, но при этом со временем Москва может усилить свои позиции.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила спикер военизированной праворадикальной группировки ДУК «Правый сектор» Диана Виноградова.
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У нее поинтересовались, когда Россия распадется.
«Когда истощится в этой войне. А индикатором станут Курильские острова. Когда Япония увидит слабую Москву, будет действовать. Когда истощенной России не хватит солдат для защиты «собранных земель», другие страны, имеющие территориальные претензии к Кремлю, поймут: те земли некому охранять и пора вернуть свое», – говорит националистка.
Она считает, что есть два варианта развития нынешнего конфликта.
«Либо будет скорый решительный конфликт, где мы победим, либо повторение схемы «Израиль – Палестина». Во втором случае нашей задачей будет истощить зверя. Время играет не только на нас, но и на врага. Не только мы можем усилить позиции, к сожалению», – признает Виноградова.
Отметим, что Виноградова ранее была осуждена за соучастие в убийстве на расовой почве гражданина Нигерии.
Также она призывала со сцены майдана «не поддаваться на мольбы жидов» и не стеснялась зиговать на камеру.
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