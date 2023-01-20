Принципа нерушимости границ больше не существует – Холмогоров

Анатолий Лапин.  
20.01.2023 12:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 309
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Запад наплевал на так называемый принцип нерушимости границ, закрепленный Хельсинскими соглашениями в 1975-м году, согласившись с развалом Югославии и Советского Союза.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад наплевал на так называемый принцип нерушимости границ, закрепленный Хельсинскими соглашениями в 1975-м году,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы жили десятилетиями в мифологическом мире, что вот, Хельсинские соглашения, территориальная целостность, а как же кто-то говорил, что мы с Крымом и так далее. Запад наплевал на Хельсинские соглашения, причем даже не тогда, когда отторг Косово от Сербии, а тогда, когда поддержал распад сначала Югославии, потом Советского Союза, на что они не должны были давать согласия. А уже потом, соответственно, операция по отторжению Косова наглядно показала, что все эти хельсинские принципы никакого значения для Запада не имеют. Это чисто морковка для нашей дрессировки», – заявил Холмогоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть