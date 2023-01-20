Принципа нерушимости границ больше не существует – Холмогоров

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Запад наплевал на так называемый принцип нерушимости границ, закрепленный Хельсинскими соглашениями в 1975-м году, согласившись с развалом Югославии и Советского Союза.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы жили десятилетиями в мифологическом мире, что вот, Хельсинские соглашения, территориальная целостность, а как же кто-то говорил, что мы с Крымом и так далее. Запад наплевал на Хельсинские соглашения, причем даже не тогда, когда отторг Косово от Сербии, а тогда, когда поддержал распад сначала Югославии, потом Советского Союза, на что они не должны были давать согласия. А уже потом, соответственно, операция по отторжению Косова наглядно показала, что все эти хельсинские принципы никакого значения для Запада не имеют. Это чисто морковка для нашей дрессировки», – заявил Холмогоров.