Цугцванг: Отловленное «пушечное мясо» лишь делает ВСУ слабее

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


В рамках усиления мобилизацию в украинскую армию будут принудительно забирать людей, которые не хотят служить. Это приведет к тому, что они лишь ослабят боевые возможности подразделений, а не усилят их.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках усиления мобилизацию в украинскую армию будут принудительно забирать людей, которые не хотят...

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«Сейчас будут набирать личный состав. Реально в армию, если будут идти, где-то 20-30-40-50% добровольцев, а 50% – их будут насильно забирать. Да, они пойдут в армию, админресурс государство применит и все пойдут в армию. Вот, придет эта масса, я же специально говорю: человеческий материал, человеческий ресурс, мобилизационный ресурс, я же не говорю солдаты, подразделения», – сказал полковник.

«А придут люди, которые не хотят воевать, немотивированные и так далее. Заставить их будет невозможно. Приведут ли они к качественному усилению боевых возможностей подразделения ВСУ? Я вам сто процентов скажу – не приведут. Они приведут к уменьшению боевых возможностей подразделения», – заявил Стариков.

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