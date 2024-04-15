Цугцванг: Отловленное «пушечное мясо» лишь делает ВСУ слабее

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В рамках усиления мобилизацию в украинскую армию будут принудительно забирать людей, которые не хотят служить. Это приведет к тому, что они лишь ослабят боевые возможности подразделений, а не усилят их.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас будут набирать личный состав. Реально в армию, если будут идти, где-то 20-30-40-50% добровольцев, а 50% – их будут насильно забирать. Да, они пойдут в армию, админресурс государство применит и все пойдут в армию. Вот, придет эта масса, я же специально говорю: человеческий материал, человеческий ресурс, мобилизационный ресурс, я же не говорю солдаты, подразделения», – сказал полковник.

«А придут люди, которые не хотят воевать, немотивированные и так далее. Заставить их будет невозможно. Приведут ли они к качественному усилению боевых возможностей подразделения ВСУ? Я вам сто процентов скажу – не приведут. Они приведут к уменьшению боевых возможностей подразделения», – заявил Стариков.