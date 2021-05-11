Пришло время восстановить в правах флаг СССР – эксперт

11.05.2021, Москва, Максим Карпенко

В России настало время признать государственный флаг СССР символом победы в Великой Отечественной войне на официальном уровне.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трухан в этом плане похвалил Белоруссию, где такое решение было принято еще в середине 90-х. При этом, флаги бывших советских республик, как подчеркнул Трухан, отношения к победе не имеют.

«К символам победы то, что было в СССР, когда меняли массово флаги союзных республик, не пристегнуть никак. Государственный герб Белоруссии в том виде, в котором он сейчас существует, к символике победы не имеет совершенно никакого отношения.

Давайте для начала я похвалю Лукашенко для разнообразия. У меня такое бывает редко, но если есть за что, то почему бы и нет. Указом президента Республики Беларусь от 96-го года к символам победы приравнен государственный флаг СССР, помимо всего прочего, ну и официальное Знамя Победы, оно у них немножко другой конфигурации.

У нас это происходило сложно. При всех траблах, отношениях и так далее, давайте говорить так, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, именно Советский Союз, и было бы правомерным восстановить историческую справедливость и в качестве символа победы использовать не только штурмовое знамя, но и использовать флаг СССР. Я считаю, что время пришло, потому что это просто будет исторической правдой», – заявил Трухан.