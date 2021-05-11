Подпишись на рассылку
11.05.2021, Москва, Максим Карпенко
 
День Победы, Дзен, История, Общество, Политика, Россия, СССР
Просмотров:

Пришло время восстановить в правах флаг СССР – эксперт

В России настало время признать государственный флаг СССР символом победы в Великой Отечественной войне...

В России настало время признать государственный флаг СССР символом победы в Великой Отечественной войне на официальном уровне.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Трухан в этом плане похвалил Белоруссию, где такое решение было принято еще в середине 90-х. При этом, флаги бывших советских республик, как подчеркнул Трухан, отношения к победе не имеют.

«К символам победы то, что было в СССР, когда меняли массово флаги союзных республик, не пристегнуть никак. Государственный герб Белоруссии в том виде, в котором он сейчас существует, к символике победы не имеет совершенно никакого отношения.
Давайте для начала я похвалю Лукашенко для разнообразия. У меня такое бывает редко, но если есть за что, то почему бы и нет. Указом президента Республики Беларусь от 96-го года к символам победы приравнен государственный флаг СССР, помимо всего прочего, ну и официальное Знамя Победы, оно у них немножко другой конфигурации.

У нас это происходило сложно. При всех траблах, отношениях и так далее, давайте говорить так, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, именно Советский Союз, и было бы правомерным восстановить историческую справедливость и в качестве символа победы использовать не только штурмовое знамя, но и использовать флаг СССР. Я считаю, что время пришло, потому что это просто будет исторической правдой», – заявил Трухан.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть