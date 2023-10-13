Путин высказался о чувствах Фридмана

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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, недавно вернувшийся в Россию, может ответить перед законом или подвергнуться общественному порицанию.

Об этом он заявил сегодня в Бишкеке, где только что завершился саммит глав стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех: людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна. И человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. В этом я не вижу ничего аморального. Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если они нарушают действующие законы России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился. Что ожидает человека при возвращении на Родину – тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело нарушать закон, а другое дело — нарушать какие-то морально этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально — конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?», – сказал Путин.

На этой неделе Госдума РФ приняла протокольное поручение привлечь к ответственности беглых россиян, которые публично дискредитировали Вооруженные силы РФ, а также оказывали финансовую поддержку ВСУ. В документе идет речь и о Фридмане.

Также сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ для проверки сообщений о том, что Фридман финансировал ВСУ. С просьбой проверить Фридмана по двум статьям о госизмене и дискредитации ВС РФ в Генпрокуратуру РФ обратился и руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский.

Журналист-иноагент Андрей Караулов утверждает, что бывшие охранники «Альфы», имеющие отношение к Фридману, создавали на Украине террористическую организацию «Русская освободительная армия». Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев дважды обращался в Генпрокуратуру в сентябре прошлого года, когда стало известно, что Фридман пытается откупиться от санкций за взятку Киеву в размере миллиард долларов.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев считает, что все должны поддержать позицию президента по Фридману.

«Общественное осуждение порой худшее наказание для публичных лиц, которые будут понимать: люди ими не довольны, негативно настроены и не готовы мириться с недружественными релокантами», – написал Хамзаев в своем тг-канале.

Командир «Армии Защитников Отечества» Иван Отраковский возмущен тем, что Фридман может избежать тюрьмы и отделаться общественным порицанием.

«Ничего не понял. 150 миллионов евро в поддержку ВСУ – это аморальность? Или он всё же нарушил закон и является изменником Родины. Тогда должен был быть арестован сходящим с трапа самолёта. И что значит будет чувствовать? Это типа Фридману скажут, аяяяй и погрозят пальчиком. Ни задержания, ни ареста, ни расследования. Ничего! Зато, если вы выскажете своё несогласное мнение, либо правду о происходящем на фронте, можете получить статью и тюремный срок. Королевство кривых зеркал»,- написал Отраковский.

Вернувшийся на прошлой неделе в Москву (якобы временно, пока в Израиле не уляжется) Фридман уже анонсирует мероприятия со своим участием в Российском еврейском конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен как гражданин России имеет на это полное право.

В сентябре правительство Великобритании ужесточило санкции в отношении Фридмана, введя против него транспортные рестрикции. Новые ограничительные меры предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему. Минфин США также внес Фридмана и Авена в свой санкционный список.

На прошлой неделе украинский суд арестовал активы Фридмана и других владельцев «Альфа-Банка» на 460 млн долларов. А в начале сентября Фридману на Украине было объявлено подозрение по статье о финансировании захвата власти. Также мэр Львова Андрей Садовой лишил бизнесмена бизнесмена награды «Почетный знак святого Юрия».

Проживающий с 2015 года в Лондоне уроженец Львова Фридман с самого начала СВО занимал двойственную позицию. В интервью западным СМИ он жаловался, что санкции лишили его средств даже на домработницу. Он искал контактов с беглым окружением блогера-уголовника Алексея Навального и проплачивал подписи либералов под челобитной о снятии с него санкций. А также предлагал Украине миллиард долларов за свою поддержку. Сын бизнесмена Александр Ожельский в октябре 2022 года выпустил обращение, в котором назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя украинские санкции.

С другой стороны, структуры, входящие в «Альфа-групп», выполняли контракты Минобороны РФ и Росгвардии уже после начала СВО.