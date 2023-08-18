Пятимся на юге, но медленно продвигаемся на Купянск. Что происходит на фронте?

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Практические на всех направлениях СВО, за исключением Купянского, инициативой владеет украинская сторона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в обзорной сводке по ситуации на фронте пишет донецкий военкор Алексей Акутин.

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«Итак, вчера противник официально заявил о захвате Урожайного, но «селфи» из населенного пункта так и не сделал. Вместо этого выложили нейтральное фото, где «захисныки» в лесу на башне танка держат флаг. Делаем вывод, что в «вызволенные» Урожайное и Старомайорское противник надолго не заходит, так как подвергается ударам артиллерии и авиации МО РФ. Враг прячется в посадках в районе этих населенных пунктов (левее Урожайного и правее Старомайорского) и с этих позиций атакует оборону 37-й Донской казачьей бригады перед селом Заветное Желание», – пишет Акутин в своем тг-канале.

Он напоминает, что немецкое издание «Bild» признало потери между Урожайным и Старомайорским 31 единицы украинской бронетехники.

«Так что сражаются наши неплохо, и главная причина продвижения врага – значительное преимущество наступающих над обороняющимися: и в людях, и в огневых средствах, и в технике. Кстати, проблем в районе Клещеевки – Андреевки было не меньше, но там российское командование решило не отступать и держит южный фланг Артемовска всеми имеющимися средствами, постоянно перебрасывая на этот участок подкрепления. На Времевском выступе такого внимания удержанию рубежей нет. Поэтому, несмотря на огромное количество набитой вражеской техники, мы медленно пятимся к югу. На участках обороны 58-й армии активность только у Работино. С утра, когда температура техники и окружающей среды практически одинаковы и тепловизорам трудно засекать цели, там начинаются маневры «Страйкеров» (а среди них есть 20 инженерных машин М1132) и «Мардеров», которые пытаются обойти российские опорники и с севера заскочить в Работино. Пока атаки успешно отбиваются с помощью артиллерии и авиации», – продолжает автор.

Он признает, что вчера на этом направлении был сбит российский Ка-52, в результате чего один пилот погиб, другой катапультировался и подобран спасательной командой.

«Такого не было уже довольно давно, возможно противник подтащил к ЛБС ЗРК среднего радиуса действия или удачно выстрелил из шведского RBS-70. «Челленджеры» пока в открытый бой не вступали, скорее всего они используются для подавления огневых точек с закрытых позиций», – пишет военкор.

Автор указывает, что вчера ВСУ решили атаковать на северном фланге Артемовска у Берховки, но атака была отражена.

«Наши войска у Купянска вышли на окраины Синьковки и охватили ее в полукольцо. Но освобождение Купянска при существующих темпах продвижения – дело нескольких месяцев. Активность ВСУ сделала свое дело, резервы берегут», – считает Акутин.

Он обращает внимание, что противник перестал наносить удары крылатыми ракетами, предполагая, что «или мы уничтожили часть носителей, или враг накапливает силы ко дню «незалежности», чтобы устроить комплексную атаку, перегрузить ПВО и что-то подорвать».

«Ракетным ударом по станции Межевая Днепропетровской области российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ. Противник, в свою очередь, ракетами HIMARS уничтожил две пусковые установки ЗРК С-300В на полигоне в районе села Приморское в 50 км от линии соприкосновения (погибли не менее десятка человек). Погода способствует ведению боевых действий высокой интенсивности. Обороняются наши войска достойно, но пока стратегической инициативой (за исключением района Купянска) везде владеет противник», – резюмирует военкор.

В свою очередь газета «Известия», ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что ВСУ активно вводят в бой новые резервы.

«Теперь украинские подразделения активно действуют небольшими мобильными группами. Ставка делается на относительно высокую скорость БТР Stryker и их защищенность. Мобильные группы пытаются обходить российские передовые позиции и отрезать их. Но пока успеха противник не добился. Высокую эффективность в борьбе с такими отрядами показали российские ударные вертолеты, а также ударные беспилотники и дроны-камикадзе», – пишет газета.

Как всегда, оптимистично смотрит на развитие ситуации на Запорожском направлении военный аналитик, какпитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Украинские формирования пытаются изобразить хоть какой-то успех. Пытаются прорваться к Токмаку, к Азовскому морю, но не получается. Они вводят в бой резервы. Мы будем несколько дней наблюдать, как эти резервы истощаются, а дальше, скорее всего, наступит череда других действий. Наши войска будут наступать уже не только в районе Купянска, но и на других направлениях. Характер боев на запорожском направлении был на истощение. Враг несет достаточно серьезные потери. Так или иначе всё близится к фазе, когда наступать ему будет нечем. Но пока идут упорные, тяжелые бои», – сказал Дандыкин изданию.

Военный эксперт и обозреватель Алексей Суконкин считает, что, задействовав свой главный стратегический резерв, 82-ю бригаду, ВСУ показали, что выдыхаются.

«У нас не идет речь о каком-то истощении сил. А у них силы истощились. Понятно, что и этот резерв будет уничтожен. Противник за два с лишним месяца не смог дойти даже до первой линии обороны, он сейчас находится в предполье, где по нему наносятся удары – просто мощнейшие… Дошло до того, что 95-ю десантно-штурмовую и 31-ю механизированную бригады просто были вынуждены расформировать. И восстановлению эти бригады в ближайшее время не подлежат», – заявил Суконкин «Московскому комсомольцу».

По его словам, этот резерв может продержаться «одну-две недели».

«Даже если случится чудо, и бригады, которые сейчас введены в бой, дойдут до переднего края первой линии обороны, они упрутся в наши свежие части, которые еще не были задействованы в боевых действиях. А сколько там линий обороны, наверное, все уже видели…», – говорит эксперт.

Он обращает внимание, что ВСУ пытаются сформировать группировку для проведения заявленного форсирования Днепра и полагает, что «скорее всего, они, конечно, пойдут на это форсирование, но это будет фарс».

«Потому что их и там разобьют. Если мы пусть с разбитым, но функционирующим Антоновским мостом приняли решение убрать свою группировку с той стороны Днепра, потому что не могли ее снабжать, то здесь группировка ВСУ вообще без мостов. Если они заведут свою группировку на нашу сторону Днепра, то уж точно не смогут ее снабжать. И эта группировка будет разбита», – утверждает Суконкин.