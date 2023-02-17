Родственница Порошенко стала главой «Манежа» в Петербурге

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Анна Ялова, которая, как выяснили журналисты, является сестрой жены старшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко Юлии, заняла пост директора выставочного зала «Манеж». Ее назначил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, что Порошенко пришел к власти на Украине после переворота, произошедшего благодаря Евромайдану в 2014 году. Затем началась «чистка» среди чиновников, у которых есть родственники в России. Правда, данная инициатива быстро потеряла смысл, когда выяснилось, что у самого экс-президента есть родственники в РФ.

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Речь идет о его старшем сыне Порошенко по имени Алексей, который женат на Юлии Алихановой. Сообщается, что ее родители женщины проживают в Петербурге с конца 90-х годов.

У Юлии есть сестра Анна. Уже на тот момент она была заместителем директора Центрального выставочного зала «Манеж».

И хоть достоверно неизвестно, есть ли у Яловой антироссийские настроения, тем не менее, основания для сомнений есть. Ранее заведовавший отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков покинул страну после демонстративных публичных высказываний против своей страны. Он являлся протеже главы Эрмитажа Михаила Пиотровского, отца вице-губернатора Бориса Пиотровского. Такой выбор кандидатур в этой семье вызывает вопросы.

Судя по всему, не волнуют такие назначения и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Впрочем, это не удивляет на фоне ситуации с выступлением на закрытии Суперкубка России по футболу группы БИ-2, участники которой ранее критиковали СВО. Причем люди с патриотическими взглядами из коллектива были уволены.