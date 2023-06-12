России предстоит 100 лет беспрерывных войн – Алкснис

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Вне зависимости от итогов или скорости завершения СВО, в будущем Россию, как и весь мир, ждут десятилетия мелких войн и конфликтов.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация всё равно вспыхнет в будущем. Представьте себе, что России предстоит 100 лет беспрерывных войн. Вот мы будем воевать беспрерывно. Это реальность, которую мы не в силах изменить – какие-то войны будут. Но мы заинтересованы, чтобы эти конфликты были возможно минимальными, чтобы они как можно быстрей заканчивались хотя бы перемириями – приглушить, дать немножко остыть, а в это время мы будем заниматься другими конфликтами», – сказала обозреватель.

Она подчеркнула, что в такой ситуации спешка может стать серьёзной ошибкой.

«Очень важно понимать, что этот процесс, в котором мы живём, не сиюминутный. Даже если мы одним рывком дойдём до западной границы Украины, это ничего не решит. Это только ухудшит нашу ситуацию. А это медленное переваривание не только Украины, а всего мирового устройства, отжившего своё. Это раньше могли себе позволить воевать десятилетиями. Сейчас опасность сползания в глобальную ядерную войну заставляет проявлять стороны больше здравого смысла. Это все понимают, и стараются удерживать ситуацию под контролем, чтобы ситуация не зашла слишком далеко. Но эти войны неизбежны, потому что только так перестраиваются мировые системы. Единственное, что может быть успокоением – может быть, это всё будет быстрее, чем раньше. Может быть, мы уложимся в 10 лет… Но полыхать будет по всему периметру», – подытожила Алкснис.