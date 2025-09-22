Российские бомбы и дроны поразили предприятия в Сумах и Запорожье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд украинских городов атаковали российские дроны.

По мерках рекордных пусков последнего времени налет выглядел скромно – по данным командования Воздушных сил ВСУ, всего с российской стороны было задействовано 141 беспилотник разного типа.

«Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях», – сообщает противник.

Крое того, указывается, что уже утром российские авиабомбы поразили инфраструктуру в Запорожье.

«Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности», – написал представитель оккупантов Иван Федоров.

В Сумах глава военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил о трех попаданиях в Ковпаковском районе города. Он добавил, что «одно попадание пришлось по предприятию». При этом исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь заявил, что поражены два промышленных объекта.

Фиксировались российские беспилотники и в Киевской области. Местные гауляйтеры сообщили о пожарах в Бориспольском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах.