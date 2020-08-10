Российские либералы млеют от белорусских протестов

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

Либеральные российские СМИ всячески воспевают белорусские протесты, призывая брать пример с молодых людей, атакующих полицию.

Либеральный телеканал «Дождь» регулярно проводит телемарафоны по этому поводу. Ночью даже подписчики их youtube-канала начали делать замечания ведущим, спрашивая, почему у них такие довольные лица и радостные голоса, когда идет трансляция сцен насилия.

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Российский оппозиционер Илья Яшин прогнозирует продолжение протестов и дистанцирование от Лукашенко не только Запада, но и России.

«Никаких союзников, кроме силовиков, у Лукашенко больше нет и быть не может. Для западных лидеров он всегда будет токсичным отбросом, с которым нельзя иметь никаких дел. Но и для Путина он теперь непредсказуемый отморозок… Я не верю, что Запад, Кремль или Пекин могут уговорить Лукашенко уйти, предложив какие бы то ни было гарантии.

Не существует таких гарантий. Лукашенко прекрасно понимает, что для него есть только два стула — или власть, или пожизненный срок. Сам не уйдет. Но я не удивлюсь, если через какое-то время в телеэфире внезапно появится глава местного КГБ и сообщит об аресте «бывшего президента Лукашенко» по статье о насильственном удержании государственной власти. Так или иначе, ждать перемен в Беларуси осталось недолго», – написал Яшин в своем «фейсбуке».

Еще один либерал Леонид Гозман открыто сформулировал то, на что все его единомышленники надеются тайно, – надежду, что белоруссике протесты перекинутся на Россию.

«Если в ближайшие дни массовость и активность протеста не пойдет на спад, все будет зависеть от того, хватит ли у Лукашенко карательных подразделений, способных купировать протест на всей территории Беларуси? Готовы ли офицеры и солдаты этих подразделений на преднамеренное убийство сограждан? И как белорусское общество отреагирует на жертвы — подчинится на время или, наоборот, радикализируется?

В любом случае мы присутствуем при событии такого масштаба, которое повлияет на будущее не только Беларуси, но и России. Жыве Беларусь! «, – написал Гозман в блоге на сайте «Эха Москвы».