Анатолий Лапин.  
16.10.2025 14:26
Россия возвращает контроль над Грузией, но если в случае с Украиной ей понадобилась военная операция, то здесь все происходит мирно.

Об этом в эфире телеканала «France 24» заявила экс-президент Грузии, сбежавшая после проигрыша во Францию и имеющая французское гражданство, Саломе Зурабишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боюсь, что Россия действительно захватит государство. То, что они пытаются сделать в Украине с помощью военных средств, они пытаются сделать в Грузии практически бесплатно, с помощью марионеточного режима, который принимает законы, фактически скопированные с российских…

Европейский Союз слишком спокойно относится к происходящему, что на самом деле является вызовом для Европейского Союза. Россия говорит Европейскому Союзу: «Вы сейчас пытаетесь поддержать и перевооружить Украину, но тем временем мы без вашего ведома захватываем Грузию, которая не менее важна стратегически, потому что контролирует Черное море, Центральную Азию и даже Армения зависит от того, что происходит в Грузии», – заявила Зурабишвили.

