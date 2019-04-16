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16.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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Савченко обещает «скандальное и страшное» возвращение в Верховную Раду

Вышедшая на свободу Надежда Савченко прогнозирует «скандальное и страшное» возвращение в Верховную Раду на свое рабочее место, где ранее большинство депутатов, включая «родную» фракцию «Батькивщина» Юлии Тимошенко, предпочли отречься от обвиняемой в подготовке к подрыву украинской верхушки в здании парламента якобы по сговору с властями ДНР.

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Об этом Савченко заявила в интервью телеведущей Наталье Влащенко в зале судебных заседаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скандальным и страшным будет снова заход Савченко на свое рабочее место в Верховную Раду. Мы помним реакцию народных депутатов, когда по слуху из уст Матиоса (главный военный прокурор Анатолий Матиос, – ред.) у Савченко были в сумочке гранаты. Тогда меня обыскивали все журналисты, на всех эфирах, в Верховной Раде. Гранат, кроме фруктов, не нашли. Но депутатам было страшно.

У меня есть мое рабочее место, есть присяга, данная украинскому народу. Я возвращаюсь, конечно, в Верховную Раду», – сказала Савченко.

Она прогнозирует, что в ближайшие недели парламент Украины будет принимать законы на фоне «последней агонии Порошенко». «Этому противодействовать нужно», – сказала Савченко.

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