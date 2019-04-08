Савченко обьявила себя предтечей Зеленского

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Находящаяся под арестом по обвинению в подготовке госпереворота нардеп Надежда Савченко заявила, что сыграла ключевую роль в “феномене” победы Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины.

Об этом говорится в обращении, которое 8 апреля опубликовано на странице Савченко в Facebook.

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По ее мнению, уголовное производство о подготовке ею терактов против органов государственной власти “оживило чудо-сказку” – сериал “Слуга народа”, в котором Зеленский играл “народного президента” Василия Голобородько. Показанные в кино сцены расстрела и захвата Рады “эмоционально до боли близки украинскому народу”, написала Савченко.

“Возможно, Владимир Зеленский так и остался бы актером, сыгравшим Голобородько, над которым украинцы весело посмеялись, если бы не одно событие. Когда генеральный прокурор Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко вместе с главой “Офицерского корпуса” Владимиром Рубаном собирались подорвать Верховную Раду гранатами, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами, украинцы смеялись еще больше, чем над фильмом “Слуга народа”. Но при этом люди также поняли, что появляется та сила, которая их мечты может реализовать, потому что из уст должностных лиц прокуратуры и СБУ это уже звучало не как шутка”, – заявила нардеп.

Савченко считает, что граждане испугались своих же радикальных мыслей и нашли выход в эволюционном преобразовании системы с помощью избрания на президентский пост Голобородько-Зеленского.