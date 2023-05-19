СБУ решило отыграться на российском генерале за уничтоженный ВСУ украинский самолет

Олег Кравцов.  
19.05.2023 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


На Украине объявлено о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенанту Анатолию Концевому.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине объявлено о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенанту Анатолию Концевому. Об...

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«Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения. Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили самый большой в мире украинский самолет АН-225 «Мрия». Для штурма стратегически важного аэродрома на Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора», – отмечают в ведомстве.

Указывается, что генерал «входит в состав высшего военного командования с РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины».

«По данным следствия, еще с 2019 года он организовал на территории России и Беларуси подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства», – утверждают в СБУ.

Концевому объявлено по подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц).

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним. что в начале СВО российский десант взял под контроль аэропорт в Гостомеле, по которому потом начали бить ВСУ. В итоге украинским огнем и был уничтожен самолет «Мрия», созданный в СССР.

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