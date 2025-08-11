«Сбывается пророчество Жириновского: мы перед неизбежным выбором» – укро-политтехнолог

Игорь Шкапа.  
11.08.2025 18:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1316
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Для Украины лучше согласиться на предлагаемые Россией условия мира, что потерять еще больше территорий.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины лучше согласиться на предлагаемые Россией условия мира, что потерять еще больше территорий....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятно, что нам предлагают похабный, по мнению многих украинцев, мир, но есть обстоятельства, когда иногда похабный мир лучше, чем хорошая война, которая приведёт опять к новым потерям территорий, к очередным человеческим жертвам и стратегически ничуть не улучшит положение Украины», – считает Золотарев.

Он прогнозирует, что европейские союзники будут выступать против подобного рода сделки, но говорит, что об их субъектности в этом процессе говорить не приходится.

«Сбывается то самое пророчество Жириновского, что Путин и Трамп сядут и договорятся. И за разрешение трех конфликтов Трамп получит Нобелевскую. Но пока у него Индия И Пакистан, ну вот Азербайджан и Армения. И теперь третий [конфликт]. Смотрим, наблюдаем», – резюмировал Золотарев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить