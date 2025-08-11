«Сбывается пророчество Жириновского: мы перед неизбежным выбором» – укро-политтехнолог
Для Украины лучше согласиться на предлагаемые Россией условия мира, что потерять еще больше территорий.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Понятно, что нам предлагают похабный, по мнению многих украинцев, мир, но есть обстоятельства, когда иногда похабный мир лучше, чем хорошая война, которая приведёт опять к новым потерям территорий, к очередным человеческим жертвам и стратегически ничуть не улучшит положение Украины», – считает Золотарев.
Он прогнозирует, что европейские союзники будут выступать против подобного рода сделки, но говорит, что об их субъектности в этом процессе говорить не приходится.
«Сбывается то самое пророчество Жириновского, что Путин и Трамп сядут и договорятся. И за разрешение трех конфликтов Трамп получит Нобелевскую. Но пока у него Индия И Пакистан, ну вот Азербайджан и Армения. И теперь третий [конфликт]. Смотрим, наблюдаем», – резюмировал Золотарев.
