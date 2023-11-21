«Свобода» с запахом крови. Десятилетнему юбилею майдана посвящается

Сегодня на Украине юбилей – исполняется 10 лет со дня публикации в запрещенном ныне в РФ фейсбуке памятного призыва тогда еще не депутата Рады, а просто журналиста-грантососа Мустафы Найема «брать с собой зонтики, чай и хорошее настроение» и срочно двигать на киевский майдан – чтобы Янукович подписал ассоциацию с ЕС.

С этого, собственно, и начался сход лавины, под обвалом которой были погребены надежды Украины на какое-то нормальное и поступательное развитие на стыке интересов Запада, России и Китая. Внешние и внутренние «доброжелатели» подтолкнули страну к кровавому перевороту, затем к гражданской войне, закончившейся потерей части территорий и бюджетообразующих отраслей экономики.

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И как следствие – к самому сильному за все годы незалежности экономическому спаду, подстегнутому начавшейся ускоренной милитаризацией – политикой «пушки вместо масла». Тогда еще Украина в этом смысле банковала на свои, проедая последние накопленные при «януковичах» ресурсы.

Сегодня весь российский сегмент интернета злорадствует насчет юбилея «революции гидности» у небратьев. Мол, как прыгается, не холодно ли, как там с хорошим настроением и не нужно ли пополнить запасы чая и кофе и все в таком духе.

Между тем в самой Украине все отнюдь не иронично, а серьезно и сурово, как и полагается любому уважающему себя некрокульту. Концентрированным апофеозом этих плясок на костях стал записанный главным видеоблогером Незалежной пафосный видос по случаю «главного свята» Страны Майдании, в котором случившееся 10 лет назад называют «первой победой в сегодняшней войне».

Впрочем, в таких оценках Зеленский не одинок. Вот и глава Еврокомиссии расщедрилась на поздравления:

«Десять лет достоинства. Гордости. Стремления к свободе. Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это понятнее, чем когда-либо. Будущее Украины — в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось».

Весь этот поток славословий идет на фоне публикаций в западной прессе о сотнях тысяч жертв текущей войны, а сами украинские военные в эфире пропагандистского телемарафона озадачивают ведущих признаниями что «мясные штурмы – они с обеих сторон».

В интервью британскому The Sun Зеленский сделал ценное признание: украинцы действительно гибнут уже в промышленных масштабах ради того, чтобы не умирали «белые господа».

«Мы теряем своих людей, но не теряем европейцев, американцев. Если они убьют нас, если они нас уничтожат, то очень быстро оккупируют страны НАТО, и после этого вы перебросите своих солдат», – сказал Зеленский.

Что же это за кровожадный божок такой, который требует все новых и новых человеческих жертвоприношений? Реальная цена «побед» в этой войне – на фото и видео с военных кладбищ. Все эти люди, зарытые в землю под флагами – могли бы жить, родить детей и дать им будущее. В результате войны Зеленского нет ни этих людей, ни их детей, ни будущего.

Самое страшное – что циничный продюсер открыто говорит, что этот хоррор – не на один сезон.

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. И завершится всё не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого», – заявил на днях Зе на встрече с журналистами американского Fox News.

Но вернемся к юбилею «гидности». Эта история помимо военной имеет еще и социально-экономическое измерение. Инфантильные надежды на то, что евроассоциация чудесным образом «вытянет» страну из болота не оправдались, еврорынки для украинских товаров полноценно так и не открылись.

Зато Украина стала быстро терять традиционные рынки на востоке. Причем терять по сугубо политически мотивированным волюнтаристским решениям собственных властей, взявших курс на тотальное отгораживание соседей по СНГ – вплоть до запрета авиасообщения и железнодорожных перевозок из РФ, а затем и из РБ, что стало контрольным в голову украинскому транзитному потенциалу, в лучшие годы приносившему в незалежную казну до 5 миллиардов долларов в год.

Сегодня от этого транзитного потенциала остался только перегон российского газа в ЕС, от которого киевская верхушка давно избавилась бы сама, да только потребители-европейцы не велят. А вот другой транзит – по аммиакопроводу из Тольятти в Одессу украинцы успешно обнулили, простым взрывом. Приложив при этом, если верить западным источникам, руку и к обнулению российских транзитных маршрутов на Балтике.

Популярная в начале девяностых поговорка «Спасибо Руху за разруху» больше не актуальна. Нынче принято за то же самое благодарить майдан и его зачинщиков вроде болтуна Найема.

Спустя десять лет после ставшего грандиозным эпикфейлом майдана, украинцы окончательно стали нацией беженцев и гастарбайтеров и потеряли всякие надежды на перспективы на родине. Это – вместо обещанных им пропагандистам молочных рек пополам с гипелупами, на которые бы завистливо поглядывали москали из своих болот.

Сегодняшняя Украина загибается под непосильной тяжестью войны с РФ, которую она точно не вытянет в одиночку и вместо планов развития строит планы тотальной мобилизации мужского и даже женского населения в армию – ставшую единственным источником заработков для миллионов людей.

Такие вот грустные итоги. Зато свобода. И достоинство. Правда, стартап с продажей запечатанного во флаконы «воздуха майдана» провалился на самом старте. Продажам помешал отчетливый запах крови.