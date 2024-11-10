«Такого вы не пожелаете даже злейшему врагу»: The Washington Post о ВСУ на Курщине

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The Washington Post со ссылкой на свидетельства украинских военных пишет об их жалобах на «адские условия» в Курской области, где они с августа держат под оккупацией от одного до полутора районов, под все усиливающимся давлением со стороны ВС РФ.

Издание утверждает, что ВСУ ожидают начала новой опасной фазы военного конфликта на Курщине, где они потеряли уже почти половину занятой летом территории.

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О «масштабной угрозе» говорит, в частности, командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко. По его оценке, нынешнее развитие ситуации вызывает опасения, что конфликт придется заканчивать на условиях России, и «это может даже привести к распаду украинского государства».

Солдаты ВСУ, которые вошли в Курскую область, рассказали WP, что, вернувшись обратно на Украину в рамках ротации, «с недоверием наблюдали», как сокращается занятая ими ранее территория. По их словам, войска, отправленные им в помощь, не смогли удержать линию соприкосновения.

Один из собеседников американской газеты пояснил, что российские военные воспользовались переброской подразделений ВСУ из Курской области и обратно, а эффект неожиданности, сработавший в первый раз, уже не действовал.

«Нам пришлось начинать с нуля», – признается украинский солдат.

Конфиденты WP в ВСУ назвали продолжающуюся борьбу в Курской области «напряженной, а порой и просто ужасающей» для себя.

«Раненые украинские военные, с которыми журналисты поговорили в госпитале в Сумской области, рассказали об «адских условиях под Курском». Несколько солдат из штурмового батальона рассказали, что были призваны в армию летом 2024 года, прошли обучение за границей и сразу заброшены в Курскую область — это оказался их первый опыт активных боевых действий», – говорится в публикации.

Оба командира их подразделения погибли почти сразу по прибытии, рассказал WP 39-летний солдат ВСУ Павел. Остальным, по его словам, пришлось самим заботиться о себе под «беспощадными атаками российской артиллерии и беспилотников», чтобы эвакуироваться.

«Это трудно описать словами. Такого вы не пожелаете даже злейшему врагу», — поделился украинский солдат.