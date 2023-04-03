Топ-чиновники ЕС приехали в Киев с новыми антироссийским кознями

Игорь Шкапа.  
03.04.2023 09:59
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия


Высокопоставленные европейские чиновники продолжают посещать Киев.

Так, сегодня в Киев прибыл вице-канцлер Германии Роберт Хабек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высокопоставленные европейские чиновники продолжают посещать Киев. Так, сегодня в Киев прибыл вице-канцлер Германии Роберт...

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Журнал «Шпигель» обращает внимание, что это его первая поездка на Украину после начала войны.

Выйдя из поезда на киевском вокзале, он заявил, что его визит может дать Украине четкий сигнал.

«Мы верим, что она победит, что она будет восстановлена, что Европа заинтересована не только в необходимости, но и что Украина и в будущем будет экономически сильным партнером», – подбодрил киевский режим немецкий политик.

Кроме того, на Украину приехала с визитом генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

«Рада приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерба, нанесенного агрессией России», – написала в своем микроблоге заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, они обсудили дальнейшие шаги, необходимые для восстановления справедливости и «привлечения российских военных преступников к ответственности».

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