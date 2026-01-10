Трамп или Бандера. Одесские нацисты бьют горшки в споре, что поставить вместо Пушкина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Свой своего же всегда чует. Поэтому все уже, наверное, поржали над петицией «О замене бюста Пушкина на бюст Трампа», поданной острым отделением дурки в одесскую мэрию.

Шутки шутками, но такую хрень и правда рассматривают («на часи!») — помните, «поставьте порно-актера Херрингтона вместо Екатерины II», потом подтягивание вяло текущих шизофреников, съевших не ту таблетку — «нет, поставьте Киану Ривза»…

И все же несколько строк для анамнеза:

«В условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране… общественные просторы могут отражать не только историческое наследие, но и актуальные ценности… Дональд Трамп является одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, которая оказала значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня. Установка его бюста может рассматриваться как современное арт-высказывание…».

Но так как санитары никуда не примчались и никого не зафиксировали, данная шизофазия обернулась реальным скандалом и расколом в среде кастрюль, нацистов и прочих майданирующих при детях и женщинах индивидуалистов.

Местные клоуны от «Слуги народа» выступили с заявлением «Пушкин должен уйти, но нам не нужна замена одного кумира другим».

Секта Ганула потребовала установить вместо Пушкин Ганула.

Секта Балабы — мужской половой орган.

Мовные ведьмы — Бандеру.

«Прозревшие» белые пальта Штекель сотоварищи традиционно брали поздно проснувшимся интеллектом и щеголяли «хунвейбинами» (последние мгновения перед деменцией, когда они это еще выговаривают):

«Происходящее — исторически не свойственный городу этноцентризм во всех аспектах».

Что интересно, дебильная петиция появилась аккурат тогда, когда дебильный гауляйтер Лысак выступил с призывом «укрепить саму основу, на которой держится украинская Одесса. И провести системную работу со смыслами, памятью и будущим» и начал «долгосрочную инициативу, направленную на развитие украинской идентичности».

Понимаете, это они так работают?!.

Засим врачебный обход объявляю стабильным — пропал город.