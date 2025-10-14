Трамп лишь приблизит войну между США и РФ своими старыми и никчемными Томагавками – Кедми

Американские ракеты Томагавк слишком медленные, чтобы оказаться серьёзной проблемой для российской ПВО.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США для своего флота производят 60-90 ракет Томагавк в год. Их всего 4000. И что поставлять Украине?

Второе, Томагавк – это очень медленная ракета, и даже американцы говорят, что 90% их будет сбито, пока долетят до цели, если говорить о России.

То есть, если американцы дадут Украине годовую продукцию, и пошлют на Украину аж 60 Томагавков, 6 может быть, долетят до места назначения. И на что это повлияет?», – сказал Кедми.

«И потом, Томагавком могут пользоваться только американцы, они ещё никому его не давали. Американская спутниковая разведка, система целенаведения, и так далее. То есть, американцы должны начать участвовать в войне против России – то, чего Трамп не хочет.

Теоретически, это возможно. Но если Трамп на это пойдёт, это подходит очень близко к военным действиям между США и Россией. Причём, эти ракеты не влияют на линию боестолкновения – они для того, чтобы поражать те или иные объекты внутри страны. На фронт они не влияют», – добавил он.

