Трамп лишь приблизит войну между США и РФ своими старыми и никчемными Томагавками – Кедми

Американские ракеты Томагавк слишком медленные, чтобы оказаться серьёзной проблемой для российской ПВО.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США для своего флота производят 60-90 ракет Томагавк в год. Их всего 4000. И что поставлять Украине?

Второе, Томагавк – это очень медленная ракета, и даже американцы говорят, что 90% их будет сбито, пока долетят до цели, если говорить о России.

То есть, если американцы дадут Украине годовую продукцию, и пошлют на Украину аж 60 Томагавков, 6 может быть, долетят до места назначения. И на что это повлияет?», – сказал Кедми.