Трамп на обеде с Зеленским: «Постараемся закончить войну без Томагавков»

17.10.2025 21:43
Соединённым штатам и самим нужны Томагавки. Поэтому Украине придётся заканчивать войну без них.

Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия считает, что поставка Томагавков будет эскалацией. С 2022 года нам предоставляют различные ракеты, предоставите ли вы Украине Томагавки, чтобы уравнять шансы?», – спросил украинский журналист.

«Мы как раз собрались здесь, чтобы это обсудить. Но нам и самим нужны Томагавки, как и другие вещи, которые мы посылали на Украину на протяжении последних четырёх лет.

И хотя сейчас платит Евросоюз, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Нам нужны самим Томагавки, как и другие виды вооружения», – сказал Трамп.

«Это очень мощное оружие. И я надеюсь, что мы сможем закончить эту войну без того, чтобы думать о Томагавках», – подытожил американский президент.

Вставил своё слово и украинский узурпатор Зеленский.

«Если вы хотите поражать военные цели [в России], нужны тысячи дронов вместе с такими ракетами. У нас есть дроны, но нет Томагавков, которые нам нужны. А США имеют очень серьёзное производство. Но они также могут иметь и тысячи наших дронов», – пытался торговаться Зеленский.

