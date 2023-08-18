Турция перевооружает Казахстан и втягивает в орбиту НАТО

Как-то в последнее время ушла в тень тема перевооружения казахстанской армии турецкой техникой, а это очень важный индикатор внешней военно-политической ориентации. В связи с этим мы решили прокомментировать некоторые подробности в этой сфере и дать оценку данному процессу.

Предлагает читателям материал на эту тему международного обозревателя «ПолитНавигатора» Айнура Курманова.

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Официально казахстанские власти начали отрицать факт приобретения 834 бронеавтомобилей ARMA у турецкой компании Otokar на сумму в $4.4 миллиарда или 2 триллиона тенге, хотя еще, начиная с 2021 и в особенности в 2022-м, эти планы обсуждались профильными ведомствами правительства и заявка еще не снята с повестки, как и проект строительства завода по их сборке.

И как же тогда расценивать заявление замглавы военного ведомства РК Султана Камалединова, сделанное в конце прошлого года, о том, что Астана рассматривает вопрос о закупке тех самых броневиков? При этом он сослался на президента страны, выпустившего указ о формировании Сил специальных операций, на оснащение которых и должна пойти данная бронетехника.

Но поражают своими масштабами и другие проекты, которые показывают не только детали перевооружения, но и размах интеграции и кооперации ВПК двух стран.

Так, например, еще в мае прошлого года во время визита в Анкару делегации во главе с Касым-Жомартом Токаевым был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО «НК «Kazakhstan Engineering» и «Turkish Aerospace» в деле возведения завода по сборке и дальнейшему обслуживанию беспилотных летательных аппаратов ANKA.

И уже в июле этого года начались активные испытания данных аппаратов в городе Таразе на юге республики.

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Впрочем, первые образцы закупались у турок Министерством обороны еще с 2021 года, но сейчас речь идет о собранных экземплярах на территории РК. Сначала были просто тестовые полёты для прохождения приёмки, но после этого сразу же в августе началась опытная эксплуатация комплекса, которая пройдёт до марта следующего года. В последующем они окажутся уже в штате армии и будут серийно поступать на вооружение частей.

Это уже не просто Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3, которые закупаются казахстанскими военными, а БПЛА другого класса с возможностью нести 300 килограммов боевой нагрузки, осуществлять деятельность при сильных холодах, производить разведку, подавлять ПВО и бомбить важные цели в глубине обороны противника.

Интересно, что точно такой же завод по производству ANKA строится и на Украине. Привязанность к крупным турецким БПЛА можно лишь объяснить проснувшейся любовью к подобным аппаратам со стороны высших казахстанских чиновников и, возможно, не без коррупционной составляющей.

В этом же ключе надо рассматривать и приобретение и целой группы дорогостоящих новейших турецких беспилотников Bayraktar Akinci (Байрактар Акинджи), способных нести от 1350 до 1700 кг ракет и боеприпасов на высоте в 12 километров, а также находиться в воздухе 24 часа.

Остаётся только догадываться против кого могут использоваться данные уже стратегические БПЛА, правда выбор невелик.

Впрочем, не побрезговали в Астане и партиями тех же Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3, которые уже в зоне СВО показали свою неэффективность.

Это, кстати, косвенно подтверждает мысль о том, что закупка данных видов вооружений в первую очередь является чисто политическим решением руководства РК, связанным с планом дальнейшей переориентации через Турцию на Запад, а не потребностями своих войск.

Ведь все образцы тех же БПЛА вооружены и оснащены оборудованием натовского образца. На эту систему заточены и все боеприпасы, и программное обеспечение, что влечёт неминуемое переучивание обслуживающего персонала и последующую зависимость от поставок комплектующих и запчастей от турецких производителей.

То же самое можно сказать и о поставках в казахстанскую армию турецкой военной компанией Aselsan дистанционно управляемых боевых модулей (RCWS) SARP в конфигурации SARP-DUAL.

При этом общее количество единиц и цена контракта засекречены, а конечные сроки передачи всех модулей обозначены концом этого года.

Примечательно, что точно такие же модули этим летом поставлены этой же турецкой компанией на вооружение ВСУ. По сообщению российского военного издания «Военное Обозрение», ими уже оборудуются бронетранспортёры как советского, так и западного производства с целью усиления их боевых качеств. Скорее, и в случае с казахстанской армией они пойдут на переоснащение старых советских образцов.

Важный момент, бросающийся в глаза – многие контракты с Казахстаном и Украиной по поставкам турецкого вооружения идентичны и близки по срокам исполнения, что наводит на мысль о едином подходе в деле перевооружения двух армий с общей целью – добиться унификации и возможности взаимодействия и управления из штабов НАТО. То есть в РК сейчас осуществляется то же самое, что и в «незалежной», только в мирных условиях.

В Казахстане основа для перехода на стандарты враждебного альянса была заложена уже давно, еще с 2008 года, когда в Караганде открылся сертифицированный Центр НАТО по обучению военнослужащих республик Центральной Азии «Казцент», который уже провёл большую работу в данном направлении. Она сейчас дополняется новыми двусторонними соглашениями в сфере военного образования и боевой подготовки между оборонными ведомствами РК и Турции.

Так, например, эти вопросы обсуждались 18 июля в Астане во время визита турецкой делегации высших офицеров во главе с командующим сухопутными войсками Мусой Авсевером.

Задачей переговоров было подтвердить и проконтролировать дальнейшее исполнение прежних договорённостей в военно-технической сфере, достигнутых ещё в 2021 и 2022 годах.

То есть Турция выполняет в Казахстане и странах Центральной Азии роль интегратора, но не только в рамках Организации тюркских государств, а в первую очередь в деле поглощения местных союзных армий. Соответственно, неизбежно вслед за этим и приобщение их в качестве сателлитов в перспективе уже и под единым командованием Североатлантического альянса.

При этом в авангарде этих процессов выступают не только военные и политики, но и казахстанские капитаны промышленности, входящие в Национальную палату предпринимателей «Атамекен». Речь идёт об Ассоциации предприятий Оборонно-промышленного комплекса Казахстана, глава которой Айбек Барысов дал интересное интервью в марте этого года турецкому изданию «‎Анадолу»‎.

«Мы хотели бы развивать наши тесные отношения с Турцией, тем более у нас уже есть опыт общения с Турцией по военно-промышленному комплексу, хотели бы развивать отношения по многим другим направлениям. Например, производство, или на начальном этапе, крупноузловая сборка беспилотников, производство всех боеприпасов натовского стандарта. Особенно интересуют снаряды 155-го калибра для гаубиц», — указал Барысов.

Интересно, что этот же предприниматель является и главой Движения экономического национализма и считает Анкару образцом патриотизма, защиты национальных интересов и собственного производства. Правда, для казахстанского заводчика оказались нужны всё те же самые снаряды, что применяются сейчас против российской армии в зоне СВО.

Этот же деятель топит и за переход на стандарты НАТО в вооруженных силах РК, прикрывая это «заботой» о жизни и здоровье военнослужащих, так как якобы в российских образцах этого и близко нет.

«Стандарты НАТО более современные. У нас один из заводов, Kazakhstan Paramount Engineering, производит колёсную технику. Их машина 8х8 «Барыс» выдерживает взрыв эквивалентный силе подрыва под днищем 10 кг тротила. Это больше, чем противотанковая мина. А если возьмём БТР 82, то эта машина не выдерживает (взрыв), а значит и вероятность выживания экипажа невысокая. Речь идёт о жизни и здоровье людей. Вот почему надо переходить на стандарты НАТО», – рассказал он.

Вишенкой же на торте стало заключение в конце июля соглашения между заводом «Зенит» в Уральске и турецким Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) на возведение боевых судов, которые будут курсировать на Каспии.

При этом прямого доступа к водоёму у Турции нет, а по железной дороге через тот же Азербайджан их доставить будет практически невозможным. Будут договариваться с Москвой о проходе через канал Волго-Дон?

Российское судостроители из Астрахани, Зеленодольска и Нижнего Новгорода, несмотря на то что имеют больший опыт и более развитые технологии, были попросту отодвинуты в интересах военно-технического сотрудничества с Анкарой в рамках всё той же геополитической переориентации через Турцию на Запад.

Последним же симптоматичным эпизодом стала закупка Астаной военно-транспортного самолета С-295МW производства испанской компании Airbus Defence and Space, который прилетел 10 августа в РК.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Рассчитан он всего лишь на 69 военнослужащих и до 8800 кг груза и используется он странами НАТО для проведения именно полицейских карательных мероприятий в странах Африки, а ранее действовал в Афганистане.

Это пока только первый такой образец в рамках государственного-оборонного заказа в череде новых подобных заказов. И в этот раз обслуживающий персонал обучался на базе учебного центра Airbus Defence and Space в испанском городе Севилья, которое является структурным подразделением Airbus Group, отвечающую за оборонную и аэрокосмическую продукцию и услуги в ЕС. То есть это составная часть того же НАТО.

Все эти факты свидетельствуют об интенсивном процессе перевооружения казахстанской армии на турецкие и западные образцы техники и закладывании основ под единые производственные цепочки, которые будут выпускать пусть и в сборке на месте те или иные единицы вооружений враждебного для России и Китая альянса.

И данные события происходят с угрожающей скоростью, показывающие, что у Украины в Центральной Азии появляется свой дублёр.