У Москвы нет своей «самоубийственной Прибалтики» в виде прокси – эксперт

Максим Столяров.  
16.10.2025 10:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 424
 
Вооруженные силы, Дзен, Прибалтика, Россия, США


Инициатива размещения ракет в таких странах, как Венесуэла или Куба, в ответ на передачу Киеву американских «Томагавков», может столкнуться с рядом трудностей, которых нет у Вашингтона.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все сразу вспоминают про Кубу – давайте там ракеты разместим. Но у Кубы собственные интересы, и они отнюдь не забыли, как мы ушли оттуда в 90-е годы. И сейчас впрягаться за нас, понимая, что мы опять можем договориться с американцами, и остаться ни с чем, а потом американцы опять на них будут раздражены, кубинцам это не надо.

Венесуэле тоже не надо. Куба и Венесуэла как-то построили существующую систему, они встроились не для того, чтобы рисковать участием в войне с США, пусть даже они Штаты и не любят.

В этом плане они намного умнее той же Прибалтики, которая за блок НАТО сейчас ведёт самоубийственную политику. За Кубой и Венесуэлой таких самоубийственных тенденций не числится», – сказал Крамник.

По его словам, вооружать чем-то серьёзным хуситов тоже не вариант, по ряду причин.

«Это существенно ограничивает наши возможности создания прокси. Всё-таки американские прокси привязаны к Штатам, в первую очередь, экономически денежными рычагами. Торговлей ли, подкупом ли элит и т.п., в первую очередь, это всё основывается на деньгах. Военная мощь же является производной от денег. У нас, к сожалению, конкретно в нашем нынешнем состоянии пока таких прокси нет», – добавил эксперт.

