Инициатива размещения ракет в таких странах, как Венесуэла или Куба, в ответ на передачу Киеву американских «Томагавков», может столкнуться с рядом трудностей, которых нет у Вашингтона.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все сразу вспоминают про Кубу – давайте там ракеты разместим. Но у Кубы собственные интересы, и они отнюдь не забыли, как мы ушли оттуда в 90-е годы. И сейчас впрягаться за нас, понимая, что мы опять можем договориться с американцами, и остаться ни с чем, а потом американцы опять на них будут раздражены, кубинцам это не надо. Венесуэле тоже не надо. Куба и Венесуэла как-то построили существующую систему, они встроились не для того, чтобы рисковать участием в войне с США, пусть даже они Штаты и не любят. В этом плане они намного умнее той же Прибалтики, которая за блок НАТО сейчас ведёт самоубийственную политику. За Кубой и Венесуэлой таких самоубийственных тенденций не числится», – сказал Крамник.

По его словам, вооружать чем-то серьёзным хуситов тоже не вариант, по ряду причин.