«У нас не хватит людей» – в Киеве боятся открытия Россией ещё одного фронта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины не хватит резервов, чтобы держать ещё один участок фронта, если армия России его откроет.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Скорее всего, в Беларуси это будут просто учения. Но я бы не отрицал полностью возможность повторения начала войны, и попытки массового захода на территорию Украины. Надо быть готовым к худшим сценариям», – сказал Прошинский.

По его мнению, таким образом Россия попытается ускорить продвижение армии, и полностью освободить Донбасс.