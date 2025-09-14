«У нас не хватит людей» – в Киеве боятся открытия Россией ещё одного фронта
У Украины не хватит резервов, чтобы держать ещё один участок фронта, если армия России его откроет.
Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Скорее всего, в Беларуси это будут просто учения. Но я бы не отрицал полностью возможность повторения начала войны, и попытки массового захода на территорию Украины. Надо быть готовым к худшим сценариям», – сказал Прошинский.
По его мнению, таким образом Россия попытается ускорить продвижение армии, и полностью освободить Донбасс.
«Они попытаются растянуть нас по фронту, прекрасно понимая, что людей и боевых частей у нас меньше, как и техники. Мы также проигрываем и по дронам.
Поэтому логично выглядит, если они попытаются сделать очередной заход с попыткой растянуть активные участки фронта на ещё большую протяжённость», – подытожил он.
