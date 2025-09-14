«У нас не хватит людей» – в Киеве боятся открытия Россией ещё одного фронта

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 17:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 621
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины не хватит резервов, чтобы держать ещё один участок фронта, если армия России его откроет.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины не хватит резервов, чтобы держать ещё один участок фронта, если армия России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Скорее всего, в Беларуси это будут просто учения. Но я бы не отрицал полностью возможность повторения начала войны, и попытки массового захода на территорию Украины. Надо быть готовым к худшим сценариям», – сказал Прошинский.

По его мнению, таким образом Россия попытается ускорить продвижение армии, и полностью освободить Донбасс.

«Они попытаются растянуть нас по фронту, прекрасно понимая, что людей и боевых частей у нас меньше, как и техники. Мы также проигрываем и по дронам.

Поэтому логично выглядит, если они попытаются сделать очередной заход с попыткой растянуть активные участки фронта на ещё большую протяжённость», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить