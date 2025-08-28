Удары по российским НПЗ грозят аукнуться Украине техногенными катастрофами

И Украина, и Россия готовятся не к миру, а к новому витку эскалации конфликта. Под ударами дальнобойным оружием с обеих сторон окажутся энергетические объекты.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

