Удары по российским НПЗ грозят аукнуться Украине техногенными катастрофами
И Украина, и Россия готовятся не к миру, а к новому витку эскалации конфликта. Под ударами дальнобойным оружием с обеих сторон окажутся энергетические объекты.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Судя по последним разогнанным сигналам, все-таки воюющие стороны готовятся к следующему витку эскалации. За считанные дни мы услышали и увидели и о новых ракетных разработках в самой Украине. Все «Фламинго» и прочее, вот была прокачана информация о неких новых поставках ракет со стороны Соединенных Штатов, потом это опровергалось, но в любом случае сигналы о неких новых возможностях дальнего боя прошли.
Одновременно в эти же дни нанесен ряд болезненных ударов по тылам Российской Федерации и на севере, и на востоке, тут и НПЗ, и вообще крупные энергообъекты, то есть события свидетельствуют о том, что на самом деле война выходит на новый виток. В чем я вижу ее опасность? Ну, во-первых, очевидно, что акцент делается действительно не на изменении ситуации на земле – здесь все сложно мы все внимательно следим за тем как постепенно, но неуклонно изменяется линия фронта, движение российских войск на восток продолжается, а вот виток войны – свидетельство о том, что все поможет иметь куда более серьезную остроту и стать даже источником новых и экономических, и политических, и военных кризисов…
Насколько эти шаги продуманы и чем это может обернуться, учитывая, что целями такой эскалации, скорее всего, будут объекты энергетики, инфраструктуры, объекты, несущие большую техногенную угрозу, сейчас сказать сложно… Это может обернуться и инфраструктурными, и даже техногенными катастрофами», – заявил Ермолаев.
