Украина движется к новому конфликту образца 2014 года

22.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Порождённый майданом, на время переброшенный в Донбасс и локализованный там внутренний конфликт в украинском обществе сейчас снова приближается к точке накала и может вызвать новые потрясения уже по всей стране.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на пороге больших потрясений и турбулентности. Дело в том, что у нас с 2014 года есть очень серьёзный отложенный внутренний конфликт. Вот тот революционный, пассионарный потенциал майдана, который был переключен на войну, а позже война была намеренно, я считаю, введена в это вялое состояние замороженного конфликта, который только истощал силы тех, кто на фронте, собственно говоря, тех, кто в тылу делал не соучастниками и не участниками событий, а делал их пассивными зрителями, вот этот modus vivendi, способ нашей с вами жизни, и заложил предпосылки сегодняшних проблем.

У нас есть крайне незрелое состояние психологической утомлённости общества к тому, что нас ждёт. А ждёт нас продолжение войны с Россией, ждёт нас очень серьёзный внутренний конфликт и ждёт нас выяснение отношений между разными группами политических интересов и мафиозных структур, на которые они ориентированы, к большому сожалению, ценой жизни наших граждан. Снова мы возвращаемся к этой точке 2013-2014 годов», – рассказал Михальчишин.