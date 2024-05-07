Украина может потерять еще территории, города и ВВП, – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
07.05.2024 16:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 257
 
Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украина может потерять территории, много людей, города и экономику. При этом ей главное – высидеть и переждать, пока «закончится Российская империя».

Об этом в эфире ТСН заявил украинский волонтер, военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может потерять территории, много людей, города и экономику. При этом ей главное –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы можем потерять территории, можем потерять много людей, мы можем потерять города, мы можем потерять процент ВВП, населения, еще чего-то. Но я не вижу сценария, когда мы полностью исчезаем или растворяемся. И это очень сильно держит, потому что ты понимаешь, что все империи когда-то заканчиваются. Иногда нужно много лет, иногда нужно много десятилетий, иногда еще больше. Когда-то Россия закончится, и важно, чтобы тогда были те, кто вернет то, что наше. Потому важно не исчезнуть, важно не сдаваться, стоять на своем и за свое. Территории – очень болезненный вопрос, люди – болезненный, все – болезненный вопрос, но при этом мы не исчезнем», – заявил Чмут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть