Украина может потерять еще территории, города и ВВП, – киевский эксперт

Украина может потерять территории, много людей, города и экономику. При этом ей главное – высидеть и переждать, пока «закончится Российская империя».

Об этом в эфире ТСН заявил украинский волонтер, военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем потерять территории, можем потерять много людей, мы можем потерять города, мы можем потерять процент ВВП, населения, еще чего-то. Но я не вижу сценария, когда мы полностью исчезаем или растворяемся. И это очень сильно держит, потому что ты понимаешь, что все империи когда-то заканчиваются. Иногда нужно много лет, иногда нужно много десятилетий, иногда еще больше. Когда-то Россия закончится, и важно, чтобы тогда были те, кто вернет то, что наше. Потому важно не исчезнуть, важно не сдаваться, стоять на своем и за свое. Территории – очень болезненный вопрос, люди – болезненный, все – болезненный вопрос, но при этом мы не исчезнем», – заявил Чмут.