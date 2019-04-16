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16.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина
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Украина планирует превзойти Чубайса

Так называемая земельная реформа, перед перспективой которой стоит Украина, будет чудовищным преступлением против государства и украинского народа.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет проведена земельная реформа на Украине, то чудовищное преступление Чубайса с приватизацией будет детской игрой по сравнению с этим преступлением – ограбление государства и населения Украины. К чему это привело здесь, жители России ещё знают. И не только России», – заявил Кедми.

По его словам. на Украине выборы президента не играют никакой роли.

«Кто такой Зеленский, какую политику он будет проводить – никто не знает, и он сам. Будет ли дальше Украина президентской республикой или парламентской, тоже никто не знает, кому будет принадлежать власть – никто не знает.

Единственное, что определять это будет Европа и США, потому что сегодняшняя «демократическая», «независимая» Украина существует только по воле европейцев и Соединённых Штатов для их целей, и их основная цель была, есть и будет – плацдарм против России. И только когда их заставят или они сами уберут свои руки от Украины, тогда можно будет говорить о настоящей Украине. Пока этого нет», – добавил израильский эксперт.

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