Украинские дроны атаковали очередной российский НПЗ

Олег Кравцов.  
15.03.2024 10:59
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Украина продолжает методично бить по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

Так, сегодня украинские БПЛА совершили налет на Калужскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает методично бить по нефтеперерабатывающим предприятиям России. Так, сегодня украинские БПЛА совершили налет...

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«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», – написал в своем паблике губернатор региона Владислав Шапша.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» пишет, что БПЛА пытались атаковать нефтехимическое предприятие «Первый Завод», занимающееся переработкой нефти.

«Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», – пишет «База».

При этом агентство РБК обращает внимание, что стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вчера достигла полугодового максимума — 60 299 рублей за тонну.

Отмечается, что украинские удары затронули НПЗ, на которые приходится более 12% производства топлива в стране, что и вызвало рост цен.

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