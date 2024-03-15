Украинские дроны атаковали очередной российский НПЗ

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Украина продолжает методично бить по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

Так, сегодня украинские БПЛА совершили налет на Калужскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», – написал в своем паблике губернатор региона Владислав Шапша.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» пишет, что БПЛА пытались атаковать нефтехимическое предприятие «Первый Завод», занимающееся переработкой нефти.

«Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», – пишет «База».

При этом агентство РБК обращает внимание, что стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вчера достигла полугодового максимума — 60 299 рублей за тонну.

Отмечается, что украинские удары затронули НПЗ, на которые приходится более 12% производства топлива в стране, что и вызвало рост цен.