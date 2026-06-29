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Президент Румынии Никушор Дан должен был отстранён от власти, поскольку заключил тайную договоренность с украинским узурпатором Владимиром Зеленским, которая грозит вовлечь в прямой конфликт с Россией.

Об этом незаконно не допущенный глобалистами к власти после победы на президентских выборах евроскептик Кэлин Джорджеску заявил изданию «Медиафакс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, дрон в Констанце принадлежал украинской армии. Он был просто украинским. Прежде всего, нужна была немедленная дипломатическая реакция — быстрая, жёсткая и решительная. С такими вещами не шутят», – сказал Джорджеску.

Он призвал парламент начать процедуру отстранения президента Дана.

6 июня в румынском порту Констанца взорвался украинский морской беспилотник типа «Magura V5», который готовился атаковать Новороссийск.

«Констанца уже длительное время используется как одна из тыловых баз для запуска украинских морских дронов-камикадзе в акваторию Чёрного моря. С румынской территории (или при активном участии румынской инфраструктуры), похоже, осуществляется подготовка, заправка, техническое обслуживание и вывод в море этих аппаратов, что позволяет украинской стороне действовать на большем удалении от своих основных баз и снижать риски», – указывал молдавский политолог Илья Киселев.

Инициатива Джорджеску по импичменту, всего скорее, не будет реализована – пропаганда в странах НАТО традиционно все ЧП валит на Россию.

Так, буквально сегодня глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падения украинских беспилотников на территории стран НАТО — «приемлемая цена» за атаки на российскую инфраструктуру. По его словам, Таллинн не будет просить Киев остановиться, даже если дроны падают на эстонские поля и угрожают безопасности граждан.