20.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинские наци опозорились в очередном приступе русофобии

В Киеве прошел немногочисленный марш, в ходе которого от международных организаций потребовали обратить внимание на украинских военнопленных.

Организаторами мероприятия выступили так называемый «Союз ветеранов войны с Россией» и праворадикальная группировка С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции участвовало около двухсот человек, в том числе около 30 родственников военнопленных.

Хотя на акции присутствовали и даже выступали бывшие военнопленные, процесс обмена, который происходил в рамках Минских договоренностей, никак не упоминался.

Упоминался, правда, Виктор Медведчука, который занимается вопросом обмена с украинской стороны, но это упоминание ограничилось лишь руганью.

“Россию надо заставить обменивать военнопленных, поскольку она обязалась делать это подписав договоренности”, – заявляли участники акции.

По их мнению, непосредственно с Россией о чем-то договариваться бесполезно, поскольку она “пытает заключенных и пленных, содержит их в ужасных условиях и понимает только язык силы”.

Поэтому, пришли к выводу националисты, необходимо обращаться к другим гарантам Минских соглашений а также к Красному кресту и ОБСЕ, чтобы те надавили на Россию.

Чтобы вручить обращения, правые радикалы прошли через центр города к офисам Красного Креста и ОБСЕ, а также посольствам Франции и Германии.

Правда, вместо представительства Международного комитета Красного Креста, куда имело смысл подавать обращение, пришли в Общество Красного Креста Украины.

Здесь к ошибке отнеслись терпимо и пообещали передать обращение по правильному адресу.

По дороге участники акции скандировали традиционные праворадикальные лозунги: «Слава Украине – героям слава! Украина превыше всего!», «Слава нации – смерть врагам!», а также «Донбасс – это Украина!», «Крым – это Украина!», «Смерть Кремлю, мир – Донбассу!», «Свободу патриотам! Россия вон из Украины!».

Они несли плакаты с призывами освободить некоторых заключенных и лозунгами «Свободу политзаключенным Мордора!», «Вместе и до конца!».