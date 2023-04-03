Украинские спецслужбы, навальнисты и англосаксы. Названы причастные к убийству Татарского

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К теракту в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский блогер и волонтер Максим Фомин (Владлен Татарский), причастны украинские спецслужбы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении российского Национального антитеррористического комитета.

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«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, теракт был совершен «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией» (признан экстремистской организацией).

В частности, речь идет об активной стороннице ФБК Дарье Треповой, задержанной сегодня.

В свою очередь американский политолог Скотт Беннетт не исключает, что Татарский мог быть убит при поддержке западных структур. В беседе с «Известиями» он предположил, что взрыв в Санкт-Петербурге был реализован с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Лондоном и Вашингтоном.

«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», — сказал эксперт.

По его мнению, организаторы надеются спровоцировать Россию на ответные действия.

«Все это для того, чтобы укрепить на Западе образ мышления альянса времен Второй мировой войны. Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», — резюмировал Беннет.

А бывший сослуживец погибшего Владислав Шинкарь рассказал, что незадолго до трагедии ветераны батальона «Восток» приняли решение вручить военкору Серебряный крест – награду для ветеранов подразделения.

При этом он тоже говорит о причастности Запада.

«Я представляю, что это украинские диверсионные группы, разведка, – сказал Шинкарь, отвечая на вопрос, кто причастен к теракту. – И мы понимаем, что аппарат НАТО работает против нас».