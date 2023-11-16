Украинский командир обманул государство на многомиллионную сумму

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СБУ и ДБР разоблачили заместителя председателя РВА во Львовской области, который нанес бюджету Украины более 25 млн грн убытков

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что в прошлом задержанный возглавлял один из учебных центров Национальной гвардии, а сейчас занимает должность первого заместителя председателя районной военной администрации во Львовской области.

«Находясь командиром воинской части Нацгвардии, в апреле 2022 года должностное лицо приобрело за государственные средства 72 резервуара РТС-50 для хранения горючего по искусственно завышенной стоимости. Установлено, что военная часть приобрела соответствующие цистерны почти за 64,5 млн грн, хотя рыночная стоимость резервуаров составила 39,3 млн грн. Таким образом, незаконная деятельность фигуранта привела к нанесению ущерба оборонному бюджету Украины более чем на 25 млн грн», – возмущаются в СБУ.

Следствие утверждает, что должностное лицо заключило это соглашение несмотря на то, что несколько предприятий предложили ему более выгодные условия по срокам поставки и оценочной стоимости РТС.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), по котрой грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Пока он не арестован, этот вопрос только рассматривается.