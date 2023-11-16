Украинский командир обманул государство на многомиллионную сумму

Игорь Шкапа.  
16.11.2023 13:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 709
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


СБУ и ДБР разоблачили заместителя председателя РВА во Львовской области, который нанес бюджету Украины более 25 млн грн убытков

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ и ДБР разоблачили заместителя председателя РВА во Львовской области, который нанес бюджету Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Отмечается, что в прошлом задержанный возглавлял один из учебных центров Национальной гвардии, а сейчас занимает должность первого заместителя председателя районной военной администрации во Львовской области.

«Находясь командиром воинской части Нацгвардии, в апреле 2022 года должностное лицо приобрело за государственные средства 72 резервуара РТС-50 для хранения горючего по искусственно завышенной стоимости.

Установлено, что военная часть приобрела соответствующие цистерны почти за 64,5 млн грн, хотя рыночная стоимость резервуаров составила 39,3 млн грн. Таким образом, незаконная деятельность фигуранта привела к нанесению ущерба оборонному бюджету Украины более чем на 25 млн грн», – возмущаются в СБУ.

Следствие утверждает, что должностное лицо заключило это соглашение несмотря на то, что несколько предприятий предложили ему более выгодные условия по срокам поставки и оценочной стоимости РТС.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), по котрой грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Пока он не арестован, этот вопрос только рассматривается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть