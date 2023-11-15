Украинский лоббист пугает сенаторов: «Не поможем Киеву, американские солдаты будут гибнуть в Европе»

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Если США не помогут финансированием, оружием и техникой Украине, то вскоре им придется отправлять «молодых американских солдат» гибнуть, защищая союзников по НАТО от российской армии.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Род Айленд Джек Рид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ в этой помощи является непродуманной дипломатией. Последствия войны будут ощущаться далеко за пределами Украины. Я бы добавил, что если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе. Потому что, как предполагали многие мои коллеги, и как предположил госсекретарь Помпео, Путин не удовлетворится простым захватом Украины, и мы можем представить себя вовлеченными в спасение одного из наших союзников по НАТО», – заявил Рид.