Украинскими военными на Донбассе займутся наркологи

05.08.2019, Луганск, Александр Гусар

В одну из бригад ВСУ, находящуюся в зоне проведения «ООС», решено направить группу наркологов и психологов для борьбы с повальным пьянством и наркоманией, царящими в соединении.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, в связи с регулярными случаями нарушения воинской дисциплины и преступлениями в отношении мирного населения, в подразделения 14-й бригады ВСУ прибыла комиссия штаба «ООС».

«В ходе работы комиссии было установлено, что основными причинами правонарушений является употребление спиртных напитков, в связи с чем принято решение о направлении в соединение групп психологов и наркологов для проведения профилактической работы среди военнослужащих относительно вреда употребления спиртных напитков и наркотических веществ», – рассказал Иван Филипоненко.

Он также добавил, что высокий уровень употребления спиртных напитков отмечается и в других соединениях вооруженных сил Украины.

«По данным источников в рядах ВСУ, отмечается массовое употребление спиртных напитков военнослужащими 54-й бригады ВСУ в преддверии предстоящего вывода из зоны «ООС». Боевики саботируют приказы командиров и круглосуточно пребывают в состоянии алкогольного опьянения, мотивируя это скорым убытием в пункт постоянной дислокации», – отметил представитель оборонного ведомства.