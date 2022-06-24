Успех, но пока не перелом – эксперты о Северодонецке

24.06.2022  19:14 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Бегство украинских военных из Северодонецка, а также выход союзных войск к Лисичанску, вместе с формированием очередного котла для ВСУ – это свидетельство деморализации вооруженных формирований Украины и их отказа гибнуть за призрачные цели киевского режима.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Бегство украинских военных из Северодонецка, а также выход союзных войск к Лисичанску, вместе с...

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При этом, эксперт призывает не делать поспешных выводов о том, что фронт националистов посыпался и освобождение Украины выходит на завершающую стадию.

«Это свидетельствует о военных успехах российской группировки войск, а также о деморализации Вооруженных сил Украины и отсутствии желания гибнуть во имя непонятных целей и задач. В любом случае, это тактический успех, на который мы рассчитываем. Это стратегическое движение вперед с решением задачи разгрома и уничтожения украинской группировки ВСУ на Донбассе.

Переломный момент пока не наступил. Когда эта вся донбасская группировка будет уничтожена или капитулирует, тогда мы сможем рассматривать такую вероятность. Пока что рано, мы ждем реальных военных успехов российских Вооруженных сил», – заявил Коротченко.

Согласен с этим и военный эксперт Александр Храмчихин:

«Никаких переломных моментов я в любом случае не вижу. Переломный момент будет, когда будет подписана капитуляция, а до этого не надо придумывать себе никаких переломных моментов. Хорошо, что достигнут очередной успех – ничего больше говорить не нужно. Не надо придумывать себе великие достижения, а надо просто победить».

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