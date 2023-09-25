Усталость американцев от Украины будет нарастать – бывший посол в Вашингтоне

Украина может лишиться двухпалатной поддержки в Конгрессе Соединенных Штатов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двухпалатную поддержку, двухпартийную, скорее, мы имели практически весь период отношений между Украиной и США. Она была большей, меньшей, и в принципе, это не данность, которая навсегда… Наша проблема в том, что мы не понимаем, что это – динамическая, это не данность навсегда – нужно работать с разными группами, и не всегда тебе дадут выступить в Конгрессе, потому что твоя страна воюет за демократию.

Это не автоматически, это уже искусство дипломатии, искусство убеждения. На самом деле, ничего чрезвычайного не произошло, если бы не было войны российской против Украины. А что неприемлемо – это публичные заявления руководителя республиканского большинства, что мы не будем встречаться, потому что нет времени – такие заявления нельзя допускать с нашей стороны.

Как это сделать? Тонкая дипломатическая игра – сначала выяснить, будет ли воспринято такое предложение – второй раз за 9 месяцев выступить. Если не будет воспринято, значит, снять его просто с официального запроса и попросить публично об этом не говорить – все. А так мы получили минус и по этим моментам», – сказал дипломат.