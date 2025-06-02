В Боснии к 2,5 годам приговорили сербского активиста за поддержку узника Гааги и непризнание фальшивого геноцида

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Суд первой инстанции Боснии и Герцеговины приговорил председателя Ассоциации «Восточная альтернатива Республики Сербской» к двум с половиной годам лишения свободы за «отрицание геноцида в Сребренице» и «прославление военного преступника» Ратко Младича.

Подобный приговор стал возможен благодаря прежнему Верховному представителю по БиГ австрийцу Валентину Инцко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Павлович был осужден за размещение баннера с изображением бывшего начштаба Войска Республики Сербской, узника Гааги Ратко Младича на перекрестке над светофором в городе Братунац 10 марта 2023 года с надписью «С днем ​​рождения, живи и будь здоров!».

В решении суда говорится, что Павлович, как председатель Ассоциации «Восточная альтернатива» и житель Братунаца, осознает, что указанными действиями он «прославляет Ратко Младича, осужденного за геноцид и другие военные преступления приговором международного суда».

Его также признали виновным «в одобрении и попытке оправдать геноцид в Сребренице» путем организации митинга в Братунаце 11 июля 2023 года, для которого он изготовил плакаты с надписью «11 июля, День освобождения Сребреницы. Спасибо Войску РС».

По решению суда Павлович также обязан оплатить судебные издержки. Подсудимый и его адвокат не присутствовали на оглашении приговора, поэтому боснийское «правосудие», вердикты которого не признаются на территории Республики Сербской, пока не добралось до него.

Приговор лидеру «Восточной альтернативы» стал первым после введения прежним надсмотрщиком Запада за Боснией – Верховным представителем, австрийцем Валентином Инцко, поправок в Уголовный кодекс БиГ, вводящих уголовную ответственность за «отрицание геноцида в Сребренице» и «прославление военных преступников».

Так австрийцу в 2021 году удалось на прощание нагадить боснийским сербам всего за несколько дней до своей отставки.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны поначалу участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял штурмом бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и при том, что доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде» представлено не было, он был приговорен к пожизненному заключению.

Сейчас пожилой генерал содержится в голландской тюрьме, где ему намеренно не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, медленно убивая.