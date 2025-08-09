В годовщину вторжения ВСУ под Курск отправлен в отставку генерал Лапин

Известие об отставке командующего группировкой «Север» генерала Александра Лапина (официально – по состоянию здоровья) вызвало вал комментариев.

Авторы возлагают на Лапина часть вины за то, что ВСУ удалось год назад вторгнуться под Курск, а также за так и не удавшееся занятие Волчанска в Харьковской области, где бои продолжаются уже несколько месяцев.

«Увольнение произошло в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область. А точнее – в день доклада НГШ Владимиру Путину. Доклада, который не соответствовал действительности. В тот момент Лапин, по идее, командовал на направлении…. Но из военного руководства за явные провалы, повлекшие длительную оккупацию и смерть сотен или тысяч моих земляков никто не ответил пока», – отмечает волонтер Роман Алехин.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что Лапиным связаны «одни провалы»:

«Это очень хорошая новость. Жаль, что только сейчас Лапина отправили в отставку… Может, и Курского про..ба не было бы (как и Волчанского маразма)».

Близкая к «Ахмату» волонтер Анастасия Кашеварова прогнозирует «разбор полетов» в ВС РФ:

«Снятие такого генерала очень символично… Назревает, видимо, проверка полная по Курской области – всех обстоятельств, которые привели к гибели тысяч людей. Ведь нужна проверка не только со стороны возведения фортификационных сооружений, но и почему в блиндажах, на строительстве которых были украдены госсредства, не было военнослужащих. Почему перед заходом ВСУ не было достаточных сил, чтобы оказать сопротивление».

Волонтер Владимир Романов предлагает также генералу «на пенсии задать вопросы по переправе через Северский Донец» – речь идет об эпизоде мая 2022 года, когда было потеряно большое количество бронетехники, которую переправляли на понтонах дважды в одном месте, пристрелянном противником.