В Госдуме поддержали инициативу Крыма – строго наказывать за снимки прилётов в соцсетях

Комитет Госдумы по обороне поддержит инициативу Крыма об ужесточении наказания за публикацию фото- и видеоматериалов о работе военных, передвижении техники, действий ПВО и их последствий.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава Крыма вышел с такой инициативой, и я её полностью поддерживаю. Сейчас Дума на каникулах, сейчас у многих региональные выборы, все разъехались по регионам. Но аппарат комитета по обороне задачу получил и прорабатывает. Мы постараемся этот вопрос продавить. Наказание должно быть жёстким, и, может быть, где-то жестоким. По одной простой причине – фотографии публикуются с геолокацией, и это даёт противнику возможность корректировать огонь, исходя из тех фотоматериалов, которые размещаются в публичном пространстве», – подчеркнул Гурулёв

Инициатива Госсовета Крыма заключается в введении административного наказания за публикацию фото- и видеоматериалов в сети: для физлиц – до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих – до 100 тысяч рублей и для юрлиц – до 300 тысяч рублей. Однако бойцы считают такое наказание несоизмеримым причиненному вреду и угрозе жизни, которые возникают вследствие необдуманных публикаций.

«Если координаты окажутся в распоряжении противника, сразу же прилетает в ответ стволка. И беспилотники- камикадзе – в любом случае это опасно для жизни. Просто уголовная ответственность, думаю, слишком мягкая мера. Я считаю, и многие пацаны меня поймут, что надо их заставить разбирать те же завалы и копать окопы – физический труд все понимают, а чем глубже копаешь, тем дольше проживёшь», – считает боец с позывным «Скиф».

Простая человеческая глупость и желание чем-то привлечь к себе внимание оборачиваются работой на врага, считает депутат Госсовета Крыма, ветеран войны в Афганистане Сергей Тарасов.

«Это глупость – человек хочет получить лайк, захайпить что-то, а получается, что работает на врага, работает против страны. Дает возможность врагу анализировать ситуацию, привязывать к местности сооружения, технику или личный состав. Хоть это и глупость, за неё нужно отвечать. Но не такой он глупый, если фотографирует и выкладывает», – уверен Тарасов.

Заместитель командира Крымского добровольческого подразделения по работе со СМИ и пропаганде с позывным «Ящик» полагает, что причиной всему безответственность, причем – как за последствия собственных поступков, так и за ситуацию в стране.

«Я считаю, что проблема не взялась не из чего, нас к этому подвели, к абсолютной безответственности. Это результаты воспитания в семье, в учебных заведениях, в армии. Нет ответственности за то, что происходит в стране. А мы больше не можем говорить: «ай-ай, извинись, скажи, что больше так не будешь». Нужно применять самые жестокие меры к таким людям, которые выдают информацию нашему противнику. Это не какой-то маленький локальный конфликт, а серьезнейшая мировая проблема. И она началась 9 лет назад, пора бы повзрослеть. А ответственность должна быть самая, что ни на есть – на передовую», – подчеркнул «Ящик».