В Киеве занервничали: Российские средства РЭБ мгновенно оставят Украину без связиКли

09.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае, если между Россией и Украиной начнутся реальные боевые действия, то войска радиоэлектронной борьбы российской армии «положат» всю украинскую связь на территории страны в считанные минуты.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил беглый крымчанин Андрей Клименко, специализирующийся на военной тематике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, украинской армии нужно к этому готовиться, продумывая альтернативные источники связи.

«Мы просто еще не привыкли, что радиоэлектронная борьба становится такой же неотъемлемой частью современной войны, как беспилотные летательные аппараты, а скоро будут и беспилотные морские аппараты.

Поэтому, кстати говоря, если вдруг что начнется со стороны России в отношении Украины, то нужно быть готовыми к тому, что в первые же минуты нового этапа агрессии Россия положит нам всю мобильную связь и весь интернет. И вот к этой ситуации должны быть готовы и военные, и государственные структуры. То есть, иметь запасные каналы связи в случае такого вот воздействия», – заявил Клименко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что российские военные вывели из строя украинскую технику, которая вела разведку на границе с Крымом.