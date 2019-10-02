В Киеве начались торги за сдачу Украины

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Истерика украинских политиков по поводу «предательских» условий выполнения «формулы Штайнмайера» – игра на публику, «украинские патриоты» сейчас заняты кулуарными торгами в соответствии с неизменной традицией «Вовремя предать – значит предугадать».

Об этом в своем блоге пишет российский телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот все украинские политики предсказуемо осудили формулу Штайнмайера. Но это не значит совершенно, что они на самом деле против. Читаю размышления коллег, о том, что теперь все зависит от того, чью сторону примет Аваков и его выкормыши из карательных батальонов. Президента и Коломойского, или всех остальных.

Но, на самом деле, вопрос шире – кто сейчас, с кем и о чем договаривается в Киеве. То есть, условная Тимошенко против и «считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины». Но если ей сейчас предложат что-нибудь, типа хороший пост, она пошумит-пошумит, и тем дело кончится. И это касается всех украинских политиков без исключения.

Они сейчас шумят, кричат, возмущаются зрадой, но одновременно ведут теневые торги. Пытаются за лояльность и молчание получить что-то: пост, бюджет, что угодно. И вот кто в этих торгах кого предаст, кто кому ткнет нож в бочину, и какая жаба украинского политикума с какой гадюкой в итоге задружится – вот это и есть интрига. Потому что союзы могут быть неожиданные», – пишет Медведев.

«Не более искренних предателей, чем украинские политики. Шутка про отряд из двух человек с тремя гетьманами и двумя предателями ведь не просто так когда-то появилась.

После Великой отечественной именно из пойманных или сдавшихся бандеровцев получались лучшие охотники на бандеровцев. Из бывших собирали агентурно-боевые группы под командованием офицеров НКВД. И бывшие самозабвенно и искренне уничтожали бывших товарищей. Шухевича загнали в капкан именно такие вот группы. Этих боевиков даже награждали медалями и орденами.

А некоторые бывшие бандеровцы стали искренними коммунистами и комсомольцами. А в 90-е снова стали столь же искренними патриотами незалэжной Украины.

Так вот и сейчас все думают, как бы поискренее кого-нибудь предать», – напоминает телеведущий.