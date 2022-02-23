В Киеве предлагают арестовать все руководство России

23.02.2022  10:31 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Западу нужно заблокировать все авиационные и морские порты для захода российских кораблей и самолетов, а также ввести жесткие экономические ограничения для российских банков, бизнесменов и чиновников вплоть до президента РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, депутат ВР Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу нужно заблокировать все авиационные и морские порты для захода российских кораблей и самолетов,...

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«Нужно блокировать все авиационные сообщения Российской Федерации, все морские сообщения – закрывать все порты, все аэродромы для российских самолетов, кораблей. Необходимо не торговаться, в конце концов, а отключать Россию от SWIFT, необходимо блокировать все российские активы, активы семьи Путина. Причем, американская, европейская разведки хорошо знают, на кого записаны миллиарды Путина, которые работают в тех же европейских банках», – сказал политик.

Он утверждает, что семья президента РФ якобы живет не в РФ.

«Извините, семья Путина живет за границей. Потому все руководство Российской Федерации, их родственники, знакомые, доверенные лица, ходячие кошельки должны быть заблокированы и за незаконное отмывание денег арестованы», – заявил Турчинов.

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