В Киеве прозрели: «Грантоедские организации подло обманывали нас!»

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Западные советники много лет обманывали украинских политиков и чиновников, обещая стремительное развитие по рыночным стандартам, но вместо этого привели в страну ТНК.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЕС для своих граждан и своего бизнеса могут устанавливать любые дотационные механизмы. Это мастер-класс для Украины. Потому что все грантовые площадки, которые у нас работали, они рассказывали о вреде государственных дотационных механизмов. Они рассказывали, что государство ни в коем случае не должно поддерживать национальных производителей, потому что это искажает конкуренцию в торговой модели Рикардо, и поэтому от этого нужно отказываться. Но, как мы видим, в других успешных странах, которые мы рассматриваем как эталонные страны развития, это США, Европа, Южная Корея, Япония, Израиль. Мы видим там целый спектр поддержки государством бизнеса. Это всё применяется, несмотря на то, что нам рассказывали, что это всё очень вредно и бесполезно. И ведь не европейцы пришли к нам, а мы к европейцам. И рассказывать, что они неконкурентоспособные, должны подвинуться и пропустить наши агрохолдинги – тоже сомнительный аргумент», – возмутился Кущ.

Он подчеркнул, что в то же время крупные украинские агрохолдинги нашли способ, как пролоббировать свои интересы и стать фактически дотационными организациями.

«Наши крупные аграрные компании тоже имеют разные лоббистские инструменты повышения конкурентоспособности. Ещё большой вопрос, насколько они будут жизнеспособны, если эти инструменты убрать. Например, по сравнению с европейским производителем, наши аграрные холдинги фактически не платят налоги. Если посмотреть структуру экономики – до войны весь аграрный сектор давал в бюджет около 30 млрд. грн. налогов. Это со всего аграрного сектора страны! Можно сказать, что аграрный сектор вообще не платил налоги. А при этом государство возмещало НДС на десятки миллиардов гривен ежегодно, порядка на 150 млрд. грн. в год. И восемьдесят процентов этих ресурсов шли аграрным экспортёрам», – резюмировал экономист.