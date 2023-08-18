В Киеве встревожены: «Старая Европа» хочет восстановить отношения с РФ

Анатолий Лапин.  
18.08.2023 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Экономика


Пока Запад манит Украину морковкой членства в НАТО и ЕС, так называемая старая Европа хочет восстановить экономические отношения с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Запад манит Украину морковкой членства в НАТО и ЕС, так называемая старая Европа...

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По мнению Золотарева, за красивыми словами о демократических ценностях кроется желание снизить цены на топливо и платежки для европейцев.

«Пока старая Европа, говоря о том, что Украина будет в НАТО, но не сейчас, тем не менее, задумывается о том, как восстановить в какой-то части экономическое сотрудничество с Россией.

Есть то, что является дымовой завесой, разговорами о демократии, о ценностях, а есть уран для атомных электростанций, цены на бензоколонках для бундес-бюргеров и цифры в платежках. Это является доминирующим и определяющим фактором. Здесь [в перспективах членства Украины в ЕС] пока прогресса не видно, пока, скорее, это – морковка для Украины», – заявил Золотарев.

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