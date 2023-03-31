В Киеве «зрада»: Российские БПЛА корректируются украинскими разработками

Российские беспилотники ориентируются в пространстве благодаря харьковским разработкам, которые на момент создания оказались не нужны украинскому Минобороны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил представленный как специалист в беспилотной авиации волонтёр Павел Кащук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комета» – это защищённый GNSS receiver, то есть приёмник сигналов со спутника – прибор, который позволяет «Орлану» ориентироваться в пространстве. Обычную GPSку очень просто погасить, потому что она принимает слабенький сигнал из космоса, её очень легко перебить, однако есть варианты защиты. У «Орланов» есть «Комета». Скажем, не только в «Орланах», там российская ноу-хау разработка, которую они уже применяют не только в «Орланах», её очень непросто подавить РЭБом и т.д.

Есть легенда, что разработка это харьковская ещё домайданного периода. Якобы разработчики ходили в наше Минобороны или в какие-то соответствующие структуры, где их развернули, и они в тот момент поехали в Россию. Сейчас бы это звучало, как безумие, а если это был 2008-2010 год, возможно, для людей это был единственный выход, и, возможно, в тот момент они в этом плохого ничего не видели», – сказал волонтёр.