В Крыму прокомментировали утверждения Пентагона о переходе «генерала Мороза» на сторону ВСУ

22.11.2022  19:45 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина


В этом сезоне «генерал Мороз» будет на стороне украинской армии, потому что США помогли ей.

В этом убеждает министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этом сезоне «генерал Мороз» будет на стороне украинской армии, потому что США помогли...

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Остин объявил, что США и партнеры сделали многое, чтобы подготовить ВСУ к зимнему противостоянию, не уточнив, что именно он имеет в виду.

По мнению военного эксперта, руководителя севастопольского филиала Института стран СНГ Сергея Горбачева, Остин лукавит:

«Он действует в соответствии с посылами, которые изложены в трактате Сунь Цзи «Искусство войны». Смысл в том, тот, кто слаб, всячески стремится продемонстрировать свою силу, а тот, кто силен, стремится ее не показывать. В данном случае – этот посыл можно было бы применить к Украине, которая стремится выдать желаемое за действительное. И в этом смысле Вашингтон в лице Остина всячески подыгрывает.

Если бы его слова соответствовали действительности, вопросы, связанные с херсонским направлением, донецким и другими – эта тематика была бы уже в состоянии решения. Сейчас же мы являемся свидетелями событий, которые можно было бы назвать стратегической паузой. Причем, эта пауза обусловлена позицией как Киева, так и Москвы.

Сейчас идет переоценка всего того, что сделано, с тем, чтобы перейти в дальнейшем к решительным действиям. Поэтому, если бы Украина действительно обладала силами, способными осуществить перелом, она бы уже эти силы применила. Так что Остин занимается стратегической маскировкой с целью подыграть и Киеву, и успокоить своего внутреннего потребителя».

Соглашается с таким мнением капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, по мнению которого российская армия гораздо больше приспособлена к работе зимой:

«Объективно это так. Если брать климатические условия, то у нас, конечно, здесь более северные люди в составе этой группировки, Вооруженных сил. Он, наверное, или не знает, или лукавит. Я думаю, что не лучше они приготовились, если запрашивали зимнее обмундирование у НАТО. У нас зимнее обмундирование объективно ничуть не хуже, а где-то даже и лучше, учитывая, что у нас северная страна. Посмотрим, во всяком случае, то, что необходимо обеспечить – и армия само собой, и волонтерское движение, – это все делается. Наша армия умеет воевать в суровых условиях и в разной местности».

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