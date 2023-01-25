В Крыму возбудили уголовное дело о надругательстве над Лениным в заброшенном парке

Любовь Смирнова.  
25.01.2023 17:40
  (Мск) , Саки
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Вандализм, Дзен, Крым, Происшествия, Россия


Полиция города Саки возбудила уголовное дело по факту вандализма – неизвестные надругались над памятником Ленину в некогда красивейшем курортном парке. Полиция уверяет, что опрашивает свидетелей и изучает записи камер видеонаблюдения, хотя в таком виде памятник вождю мирового пролетариата простоял не один день, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сначала публикация об облитом красной краской памятнике с нецензурными надписями появилась в паблике «Жесть Крым». После того, как фото разлетелось по соцсетям, глава администрации Сак Александр Овдиенко сообщил, что власти уже проинформировали об этом «неприятном инциденте» правоохранителей, и предположил, что авторство новодела принадлежит «наследникам Бандеры».

Полиция города Саки возбудила уголовное дело по факту вандализма – неизвестные надругались над памятником...

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«Уверен, как и все предыдущие, вандалы будут найдены и привлечены к ответственности. А памятник Владимиру Ильичу ждёт своей очереди реконструкции парка, будет отреставрирован и благоустроен», – заверил Овдиенко.

В отделе МВД «Сакский» подтвердили – на место выезжали, материалы собрали, дело открыли по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Состояние самого курортного парка, который является памятником садово-паркового искусства местного значения, – катастрофическое. Заложенный в 1891 году на солончаках он стал первым примером научного подхода в озеленении степного Крыма и искусственного орошения. Для полива деревьев и кустарников были вырыты три озера, наполняемые пресной водой из первых артезианских скважин. Растения для парка выбирал сын основателя Никитского ботанического сада Александр Стевен.

Больше 100 лет зеленый оазис на 30 га помогал восстановить здоровье пациентам Сакской грязелечебницы, и построенных на берегу Сакского грязевого озера в советское время санаториев.

Но во времена «независимой Украины» парк оказался разделен между разными хозяйствующими субъектами, поделившими корпуса здравниц на его территории, а после и вовсе пришел в упадок.

Озера в форме Черного и Азовского морей заброшены, ухода за растительностью нет, повсюду мусор и разруха.

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